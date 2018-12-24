الوطنية للانتخابات تعلن نتائج المقاعد الخالية في البرلمان

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا في تمام الساعة ١٢.٥ ظهرا للإعلان عن نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دوائر زفتي بمحافظة الغربية وطامية بمحافظة الفيوم والعريش بمحافظة شمال سيناء وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.



وكان المستشار لاشين إبراهيم، أعلن عن إجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها وهي « الرابعة بالفيوم، والثامنة زفتى بالغربية، والأولى قسم أول العريش محافظة شمال سيناء».