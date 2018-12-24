ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الوطنية للانتخابات تعلن نتائج المقاعد الخالية في البرلمان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:36 م
الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات - ارشيفيه
جودت عيد و عمرو خليفة
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيا في تمام الساعة ١٢.٥ ظهرا للإعلان عن نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دوائر زفتي بمحافظة الغربية وطامية بمحافظة الفيوم والعريش بمحافظة شمال سيناء وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، أعلن عن إجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها وهي « الرابعة بالفيوم، والثامنة زفتى بالغربية، والأولى قسم أول العريش محافظة شمال سيناء».

ترشيحاتنا

صفقة جديدة للأهلى .. وادى دجلة يوافق على رحيل مرعى للقلعة الحمراء

6 نصائح للأقباط خلال احتفالات عيد الميلاد

أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2018 .. صور

متحدو الإعاقة: بنعشقك يا سيسي.. والرئيس: وأنا كمان بحبكوا.. فيديو

النجم الساحلى يبدد أحلام الزمالك فى الكونفدرالية الإفريقية

مجموعات قوية مرتقبة للأهلي والإسماعيلي بدوري أبطال إفريقيا

السيسي يتفقد معرض «قصتنا في حرفتنا» .. فيديو

الاهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم محمود مرعي

ياسمين عبد العزيز تزداد جمالا بعد الطلاق.. صور

السيسي يحتضن فتاة صغيرة ويقبلها باحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. فيديو

محمود تريزيجيه يقترب من اتحاد جدة

تفاصيل ملف مصر إلى الكاف لاستضافة بطولة الأمم الافريقية 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة" .. فيديو وصور

تفاصيل نتائج موسم بعثة جامعة شيكاجو في تل ادفو ..صور

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

فيديو

السيسي: تحية من القلب لأبنائي وبناتي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
السيسي: توفير كود الإتاحة لمتحدي الإعاقة في الصحة والرياضة والإسكان.. فيديو
السيسي: إحصاء شامل لمتحدي الإعاقة لمعرفة مجالات تفوقهم واحتياجاتهم.. فيديو
متحدو الإعاقة: بنعشقك يا سيسي.. والرئيس: وأنا كمان بحبكوا.. فيديو
متحدو الإعاقة للرئيس: بنحبك وعايزينك معانا كل سنة.. والسيسي: أوعدكم لو أنا عايش .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟