كريستيانو يحتفل بعيد الميلاد بصحبة عائلته

حرص النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم نادى اليوفنتوس الإيطالى على الاحتفال بعيد الميلاد مع عائلته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشر النجم كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بطفليه التوأم ونجله كريستيانينو وطفلته الرضيعة ألانا مارتينا وصديقته جورجينا رودريجيز، معلقًا: "عام سعيد".



ويحتل فريق يوفنتوس الإيطالى صدارة جدول مسابقة الكالتشيو برصيد 49 نقطة فيما يأتى نابولى وصيفًا بـ 41 نقطة.