ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

كريستيانو يحتفل بعيد الميلاد بصحبة عائلته

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم نادى اليوفنتوس الإيطالى على الاحتفال بعيد الميلاد مع عائلته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر النجم كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بطفليه التوأم ونجله كريستيانينو وطفلته الرضيعة ألانا مارتينا وصديقته جورجينا رودريجيز، معلقًا: "عام سعيد".

ويحتل فريق يوفنتوس الإيطالى صدارة جدول مسابقة الكالتشيو برصيد 49 نقطة فيما يأتى نابولى وصيفًا بـ 41 نقطة.
كريستيانو يحتفل بعيد الميلاد بصحبة عائلته

ترشيحاتنا

ليفربول يحتفل بليلة الكريسماس عن طريق محمد صلاح .. صور

ألقى زوجته من الدور الرابع ووقف يشرب شاى وسيجارة.. المتهم: غسلت عاري وكده كده كانت ميتة.. فيديو وصور

بعد قتل أبناء شقيقة زوجته.. حداد سوهاج: خططت للجريمة في 5 أيام وجرح بيدي كشفني ..صور

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

تود أوبراين: حققنا فوزا مهما على الاتحاد.. ونسعى للفوز بلقب المرتبط

شاهد.. احتفال الكنائس بعيد الميلاد في مصر والعالم أجمع

مدحت شلبي يعتذر على الهواء لجمهور الأهلي.. تعرف على السبب

شاهد.. لحظة دهس مجموعة من المحتفلين بأعياد الكريسماس فى ليفربول

مدافع بدرجة هداف.. 5 معلومات لا تفوتك عن محمود مرعى لاعب الأهلى المنتظر

تحقيقات سقوط شاب أمام المترو: سقط أسفل القطار ولم يحاول الانتحار

بالقانون.. 4 سيارات ستختفي من الشارع المصري نهائيا.. تعرف عليها

عالم آثار: خنجر الملك توت عنخ آمون صنعته كائنات فضائية ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالات مثيرة بآخر حفلاتها.. صور

أنيقة من يومها.. 10 صور تكشف شياكة رجاء الجداوي في عز شبابها

رئيس أكبر وحدة محلية بالمنوفية نموذج لإرادة التحدى والعطاء بلا حدود

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

فيديو

منى عبد الغني: أحمد زكي أهم محطة في مشواري السينمائي .. فيديو
منى عبد الغني: كنت دلوعة العائلة.. وأسرتي كانت متحفظة.. فيديو
منى عبد الغني تكشف سبب عدم استمرارها مع فرقة الأصدقاء
ما قاله المصريون عن السادات في ذكرى ميلاده .. فيديو
مستقبل وطن: نمر بحرب اقتصادية.. وأي حزب يزايد على الدولة عليه توفير البديل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟