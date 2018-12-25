ترامب يفسد فرحة طفل بعيد الميلاد.. فيديو

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1 — The Daily Beast (@thedailybeast) December 25, 2018

من البديهي أن نفترض أن أي طفل يتصل بالبيت الأبيض عشية عيد الميلاد يكون مؤمنا بوجود سانتا أو يطمح في تحقيق أمنية ما، لكن ذلك الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تدمير روح عيد الميلاد لطفل في السابعة من عمره من خلال التشكيك في إيمانه بوجود سانتا كلوز، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وسأل ترامب أحد الأطفال المتصلين بعشية عيد الميلاد: "هل ما زلت مؤمنا بوجود سانتا كلوز؟"، مما أفسد روح عيد الميلاد لدى الطفل.وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو لترامب أثناء المكالمة، الذي بدا أنه يسخر من الطفل البالغ من العمر سبع سنوات.جاء ذلك أثناء البرنامج الترفيهي الثانوي نوراد سانتا، الذي أعدته وزارة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية ليوم عيد الميلاد، وكان ترامب قد أمضى اليوم في الشكوى من قراره بالبقاء في البيت الأبيض بسبب إغلاق الحكومة جزئيًا.