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أخبار العالم

ترامب يفسد فرحة طفل بعيد الميلاد.. فيديو

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:12 ص
ترامب وميلانيا اثناء
ترامب وميلانيا اثناء استقبال المكالمات
قسم الخارجي
من البديهي أن نفترض أن أي طفل يتصل بالبيت الأبيض عشية عيد الميلاد يكون مؤمنا بوجود سانتا أو يطمح في تحقيق أمنية ما، لكن ذلك الأمر لم يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تدمير روح عيد الميلاد لطفل في السابعة من عمره من خلال التشكيك في إيمانه بوجود سانتا كلوز، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسأل ترامب أحد الأطفال المتصلين بعشية عيد الميلاد: "هل ما زلت مؤمنا بوجود سانتا كلوز؟"، مما أفسد روح عيد الميلاد لدى الطفل.

وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو لترامب أثناء المكالمة، الذي بدا أنه يسخر من الطفل البالغ من العمر سبع سنوات.

جاء ذلك أثناء البرنامج الترفيهي الثانوي نوراد سانتا، الذي أعدته وزارة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية ليوم عيد الميلاد، وكان ترامب قد أمضى اليوم في الشكوى من قراره بالبقاء في البيت الأبيض بسبب إغلاق الحكومة جزئيًا.

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