ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ المنيا يحيل فني التنظيم بأبوقرقاص للتحقيق لعدم الإبلاغ عن مخالفات بناء

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:05 م
مخالفات بناء
مخالفات بناء
أيمن رياض
أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا فنى التنظيم بحي شرق مدينة ابوقرقاص للتحقيق لعدم الإبلاغ عن مخالفات بناء بدون ترخيص والتراخي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أنه تم إيقاف 3 حالات بناء مخالف في المهد (بدون ترخيص)، خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لوقف وإزالة حالات البناء المخالف ، كما تم التحفظ على مواد البناء المستخدمة.

من جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لقرية ابيوها أعمال إزالة 37 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة فدان و12 قيراطا و20 سهما.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة داخل زمام المحافظة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.
محافظ المنيا يحيل فني التنظيم بأبوقرقاص للتحقيق لعدم الإبلاغ عن مخالفات بناء
محافظ المنيا يحيل فني التنظيم بأبوقرقاص للتحقيق لعدم الإبلاغ عن مخالفات بناء

ترشيحاتنا

المرور: إغلاق طريق الكريمات بسبب الشبورة المائية

مصدر قضائي يكشف الفارق بين حقوق المرأة المطلقة والحاضنة والمختلعة

جريمة بدم بارد.. سائق يدخن سيجارته بعد إلقائه زوجته من الدور الرابع.. المتهم: غسلت عاري بإيدي.. والأهالى ترد: أم ملك كانت تصوم يومين فى الأسبوع.. وصديقتها: المتهم يتعاطى مخدرات ..فيديو وصور

الأرصاد: غدا سقوط أمطار على البلاد

وزارة الدفاع التركية تسب نتنياهو بهذه الطريقة

للحمص فوائد كثيرة.. احرصي على تناوله يوميا

عصام الحضري يوجه رسالة لحارس مرمى منتخب عمان بعد خروجه من قائمة أمم آسيا

هدم منزل عائلة الرئيس الجزائري بوتفليقة

الكاف يدرس استحداث بطولة جديدة على غرار دوري الأمم الأوروبية

في ذكرى ميلاد سامي سرحان.. كيف كانت علاقته بشقيقه شكري (نوستالجيا)

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

رجاء الجداوي بعد إشادة السيسي بشياكتها: محتاجة أوي أسمع الكلام ده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

في عيد ميلادها الـ 33.. شاهد إطلالات مميزة لـ هنا شيحة

أجمل إطلالات مريم أوزرلي بعد حلقة إسعاد يونس

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك.. صور

فيديو

غادة والي: ترتيب مصر في التعليم متدنٍ ولابد من تحسينه
درة تكشف حقيقة مشاركتها في عمل تاريخي وامتلاكها مجوهرات ثمينة.. فيديو
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية.. فيديو
بث مباشر.. نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية
التضامن: 12.5 مليار جنيه شهريا فاتورة حصول 2.25 مليون أسرة على تكافل وكرامة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟