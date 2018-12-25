محافظ المنيا يحيل فني التنظيم بأبوقرقاص للتحقيق لعدم الإبلاغ عن مخالفات بناء

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا فنى التنظيم بحي شرق مدينة ابوقرقاص للتحقيق لعدم الإبلاغ عن مخالفات بناء بدون ترخيص والتراخي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أنه تم إيقاف 3 حالات بناء مخالف في المهد (بدون ترخيص)، خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لوقف وإزالة حالات البناء المخالف ، كما تم التحفظ على مواد البناء المستخدمة.



من جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لقرية ابيوها أعمال إزالة 37 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة فدان و12 قيراطا و20 سهما.



وأكد المحافظ أن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة داخل زمام المحافظة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.