أشرف صبحي يستهل زيارته لمحافظة الفيوم بتفقد مركز شباب قصر رشوان وطامية.. صور

استهل ظهر اليوم "الثلاثاء"، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارته لمحافظة الفيوم، يرافقة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تفقدا مركز شباب قصر رشوان ونادي العبور، ومركز شباب طامية.



ووجه بضرورة تطوير مركز شباب قصر رشوان والذي يحتوى على ملعب كرة قدم خماسي وجيم ومبنى إداري ومكتبه، مشيرا الى أن مراكز الشباب بمحافظة الفيوم سيتم استكمال تطويرها حتى تصبح مراكز لخدمة المجتمع تحتوي على أنشطة ثقافية وفنية وإبداعية.



وفي نفس السياق تفقد وزير الشباب والرياضة، مركز شباب طامية "الشهيد حسن عبد المنعم"، والذي يعد من أكبر مراكز الشباب بمحافظة الفيوم حيث يحتوى علي ملعب كرة قدم قانوني وملعب خماسي وكذلك حمام سباحة أوليمبي، وشاليهات، ونادي اجتماعي، وتم طرح المركز للاستثمار بنظام حق الانتفاع، كما يعد من أول المشاريع الاستثمارية بالمحافظة.



كما شهد الدكتور أشرف صبحي مباراة في كرة القدم في دوري مراكز الشباب، بين فريقي قصر رشوان وفريق الروبيات.



يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية، بمحافظة الفيوم تشمل زيارة مراكز طامية وإطسا والفيوم لوضع حجر أساس منشآت رياضية وزيارة لمراكز الشباب واستاد الفيوم الرياضى وعقد مؤتمر بنادى قارون مساءً.