لو رخصة عربيتك اتسرقت.. كيف تستخرج بدل فاقد فى 5 خطوات

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج بدل فاقد لـ "رخصة القيادة".



لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخص السيارات يجب التوجه لإدارة المرور، التابع لها المواطن، وبرفقته المستندات والأوراق المطلوبة وهي:



1. فى حالة فقد الرخصة يجب تحرير محضر فى القسم محل الواقعة والتقدم للمرور برقم المزكرة، وفى حالة بدل التالف تقديم الرخصة التالفة.

2. استخراج شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

3. التقدم بطلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك.

4. صورة بطاقة الرقم القومي "سارية".

5. سداد قيمة الرسوم المستحقة لتجديد الرخصة.