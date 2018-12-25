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برلمان

تضامن البرلمان توافق على مادة تحديد اختصاص المجلس القومي للأمومة والطفولة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:11 م
عبد الهادي القصبي-
عبد الهادي القصبي- رئيس لجنة التضامن
ماجدة بدوي
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على المادة 3 من مشروع قانون إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة المقدم من مجموعة من النواب والتى تنص على تحديد اختصاصات المجلس القومى، والتى تتمثل فى:

المجلس القومي للطفولة والأمومة هو السلطة العليا التى تتولى وضع السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قام من أجله، وعلى الأخص ما يأتى :

1-اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.

2-وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

3-متابعة وتقييم اقتراح السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة فى ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.

4-جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.

5-اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة.

6-عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة والبحث فى الموضوعات التى تخص الطفل وحقوقه وإصدار النشرات والمجلات المطبوعة والمتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

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