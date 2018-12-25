أمين الفتوى: تهنئة الأقباط بأعيادهم من الأمور المستحبة .. فيديو

أكد الدكتور خالد عمران، أمين دار الفتوي بدار الإفتاء، أن تهنئة الأقباط بأعيادهم ليست حرام شرعًا، ولكنها أمر مستحب.



أضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب الفكر المتطرف ينشرون فتاوى تحرم تهنئة الأقباط حتى يشغلون المسلمين عن حياتهم.



أوضح "عمران"، أن الإحتفال بالمناسبات السعيدة جزء من الحياة، قائلا: "المتطرف يريد أن يجلبنا خارج الحياة، ولذلك إذا كنا نريد الخير لهذا الوطن يجب أن نجاهد من أجل بث الحياة والتفاؤل لدى إخواتنا".

