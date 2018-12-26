تقليد أعمى.. سامسونج تضرب آيفون بـ S10 الجديد

يشهد بداية العام المقبل طرح هاتفي S10 وS10 + الجديدين من سامسونج، حيث إن لهما شكلاً جديداً ومختلفاً عن الهواتف المعهودة.





وفقًا للفيديو المسرب، سيكون ثقب الكاميرا في الجزء العلوي الأيسر من الجهاز، ويؤثر ذلك على وقت تنشيط الكاميرا، بحسب ما نشرت "ذا ميرور" البريطانية.





كما سيسمح الهاتف أيضًا للمستخدمين بسحب إصبع فوق الثقب لتشغيل الكاميرا.





وجرى اقتراح أن الحلقة ستعمل، كطريقة؛ لإعلام المستخدم بالرسائل الجديدة أو رسائل البريد الإلكتروني، الإضافة إلى أن S10 وS10 + سيكون لهما ترتيبات كاميرا أمامية مختلفة، حيث سيتم وضعها في فتحة صغيرة ولكنها ستعمل فقط كجهاز selfie بدلًا من السماح للمستخدمين بإلغاء قفل الهاتف بوجههم، كما هو موجود بهاتف "آيفون X" الجديد.





وستستخدم أجهزة S10 على الماسح الضوئي لبصمات الأصابع الموجود أسفل شاشة الهاتف.



