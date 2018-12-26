مانشستر يونايتد وتوتنهام يستضيفان هدرسفيلد وبورنموث في جولة البوكسينج داي

يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره هدرسفيلد تاون الذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري رمضان صبحي، اليوم، الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، في جولة البوكسينج داي بالأسبوع التاسع عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف في الجولة الماضية، في أول لقاء له تحت قيادة أولية جونار سولشاير، الذي تولى تدريب الشياطين الحمر خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.



ويحتل اليونايتد المركز السادس، في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل هدرسفيلد المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.



وفي السياق ذاته، يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره بورنموث، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "ويمبلي".



ويدخل توتنهام مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على إيفرتون بسداسية مقابل هدفين، في الجولة الماضية.



ويحتل السبيرز المركز الثالث في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 42 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 26 نقطة.



وتقام جولة "البوكسينج داي" دائمًا يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد "كريسماس"، وهو يوم عطلة وطنية في إنجلترا، يقام فيه مباريات الـ"بريميرليج" كاملة بجدول معين.



وتسمى هذه الجولة باسم "البوكسينج داي"، نظرًا لصناديق الهدايا "Boxes" التي يقوم بتوزيعها الأغنياء على الفقراء، في اليوم التالي من عطلة "الكريسماس".



وتعتبر جولة "البوكسينج داي"، حدثًا خاصًا لعشاق الساحرة المستديرة في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى، لذلك تضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي جدولا معينا لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة من أجل مساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم عطلة في إنجلترا.