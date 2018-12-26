الجيش السوري يوجه ضربات مركزة على تحركات ومواقع الجماعات الإرهابية بريف حماة

وجهت وحدات من الجيش العربي السوري، اليوم /الأربعاء/ ضربات مركزة على تحركات ومواقع تحصن المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، وذلك في إطار ردها على خروقات اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.





وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية بريديج بريف محردة الشمالي نفذت ضربات مدفعية باتجاه مواقع المجموعة الإرهابية في محيط قرية تل هواش وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد، مشيره إلى أن وحدات من الجيش في قرية المغير بريف محردة الشمالي ردت على خروقات واعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط بلدتي تل هواش والجنابرة بريف حماة الشمالي وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.





وتواصل المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيمات جبهة النصرة وغيرها خرق اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة في المنطقة في حين ترد وحدات الجيش على الخروقات وتوقع في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.