ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ القليوبية: فحص 2 مليون و744 ألف مواطن للكشف عن فيروس سي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:51 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية إنه تم فحص 2 مليون و744 ألف مواطن منذ انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم تحقيق نسب مرتفعة في إجراءات الكشف بنقاط التمركز الـ256 منذ انطلاق الحملة الرئاسية للكشف المبكر عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية، من الأول من نوفمبر الماضي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية تخطت 95% من مواطني المحافظة لافتا إلى أن المستهدف 2 مليون و904 ألف مواطن مشيرا الى أن مدينة شبرا الخيمة حصلت على المركز الأول في إعداد المترددين على نقاط الكشف يليها مدينة الخانكة في المركز الثاني ثم مدينة بنها في المركز الثالث.

وأكد محافظ القليوبية أنه يتم صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية بسهولة ويسر وبشكل فوري بمستشفيات حميات بنها، وطوخ، وقليوب، وناصر بشبرا الخيمة وباقي نقاط صرف العلاج على مستوى المحافظة.

ترشيحاتنا

صاحبة السعادة الأعلى مشاهدة على يوتيوب بسبب مريم أوزرلي

مفاجأة .. إسرائيل وراء قرار ترامب في الانسحاب من سوريا

البوكسينج داي.. موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

السيسي يحذر أولياء أمور طلاب المدارس من انتشار 3 أمراض.. فيديو

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة اعتزال نجم الفريق عقب الهزيمة أمام الاتحاد

إحداها صيني.. أكثر السيارات انتشارا وشعبية في مصر 2018 وأسعارها

عمرو دياب يخلع دبلة الزواج في حفله الأخير

ليفربول يستضيف نيوكاسل يونايتد في جولة البوكسينج داي

إسرائيل: غارة دمشق استهدفت قادة بارزين من حزب الله

السيسي للمصريين: على مهلكم عليّ شوية في النكت.. فيديو

السيسي لـ المستثمرين عن مديونية الحديقة الدولية: يا تجيبوا الـ400 مليون يا إما نلغيها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب
أحمد موسى: حديث مبارك عن المعزول اليوم شهادة للتاريخ.. فيديو
أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو
أحمد موسى: مبارك يظهر لأول مرة سائرا على قدميه بدلا من السرير الطبى.. فيديو
السيسي عن حقوق الدولة: بتروح تعمل حج وعمرة وإنت بتاكل مال البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟