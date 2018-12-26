محافظ القليوبية: فحص 2 مليون و744 ألف مواطن للكشف عن فيروس سي

قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية إنه تم فحص 2 مليون و744 ألف مواطن منذ انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".





وأضاف محافظ القليوبية أنه تم تحقيق نسب مرتفعة في إجراءات الكشف بنقاط التمركز الـ256 منذ انطلاق الحملة الرئاسية للكشف المبكر عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية، من الأول من نوفمبر الماضي.





وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية تخطت 95% من مواطني المحافظة لافتا إلى أن المستهدف 2 مليون و904 ألف مواطن مشيرا الى أن مدينة شبرا الخيمة حصلت على المركز الأول في إعداد المترددين على نقاط الكشف يليها مدينة الخانكة في المركز الثاني ثم مدينة بنها في المركز الثالث.



