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زراعة البحيرة تبحث آليات تطوير الإنتاج الحيواني والاستفادة من الخبرات العلمية

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:01 م
زراعة البحيرة تبحث
زراعة البحيرة تبحث اليات تطوير الانتاج الحيوانى
جمالات الدمنهورى
بحث المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة تطوير إدارة الإنتاج الحيوانى وتفعيلها وذلك خلال الاجتماع بالعاملين بالادارة لمناقشة ومعرفة أهم الأفكار لدى شباب للنهوض بمديرية الزراعة من أجل خدمة أصحاب مزارع الدواجن ومربى الماشية وأصحاب مصانع إنتاج الأعلاف ، والربط بينهم عن طريق الإدارة.

وتناول الاجتماع دراسة أفضل السبل لعمل معرض للإنتاج الحيوانى يضم منتجى الدواجن ومربى الماشية وإنتاج مصانع الأعلاف على أن يكون المعرض على ارض مديرية الزراعة مشددا على الخروج من دائرة الروتين والبيروقراطية لتطوير خدمة قطاع الزراعة.

ووافق وكيل الوزارة على تخصيص سيارة خاصة للإدارة لتسهيل العمل خاصة فى مراكز المحافظة البعيدة عن المديرية وتوفير جهاز رفع الإحداثيات (الـ GPS) مع توفير كافة الاحتياجات والدعم لإدارة الإنتاج الحيوانى.

وطالبهم بضرورة عمل الدراسات اللازمة من أجل الارتقاء بإدارة الإنتاج الحيوانى والتى تتميز بوجود عناصر شابة من حملة الماجستير والدكتوراه للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية فى تطوير الإدارة بأفكار راقية ومتحضرة ، مشيرا إلى فتح فرص جديدة للاستثمار الداجنى والحيوانى والسمكى على أرض محافظة البحيرة، والتي تتمتع بمساحتها الكبيرة وتتميز بثقافة أبنائها وخبراتهم المتراكمة فى شتى المجالات.
زراعة البحيرة تبحث آليات تطوير الإنتاج الحيواني والاستفادة من الخبرات العلمية
زراعة البحيرة تبحث آليات تطوير الإنتاج الحيواني والاستفادة من الخبرات العلمية
زراعة البحيرة تبحث آليات تطوير الإنتاج الحيواني والاستفادة من الخبرات العلمية
زراعة البحيرة تبحث آليات تطوير الإنتاج الحيواني والاستفادة من الخبرات العلمية
زراعة البحيرة تبحث آليات تطوير الإنتاج الحيواني والاستفادة من الخبرات العلمية

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