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بعد تحذير السيسي من الأكل الخاطئ.. برامج الطهي مفتاح حل الأزمة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:55 م
بعد تحذيرالسيسي من
بعد تحذيرالسيسي من الأكل الخاطئ..برامج الطهي مفتاح حل الازمة
اسماء محمد
قال الشيف عمرو حلمى، مقدم برنامج طهى شهير على قناة فتافيت وناقد طعام، ان معظم برامج الطهى المنتشرة فى مصر تفتقر الى البعد الصحى لإعداد غذاء جيد يجمع بين القيمة الغذائية العالية وتحسين صحة الجسم و المذاق الشهى والشكل الجذاب.

وأضاف "عمرو" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن برامج الطبخ المتواجدة على الساحة تنقسم لعدة أنواع منها التعليمي وهي الأفضل من وجهة نظرى، وبرامج أخري تقدم بعض المعلومات عن الطعام واحترام المنتجات والمكونات والبيئة، وبرامج متخصصه في مطابخ معينة أو خاصة لبلد معين وتعرض بالتفصيل مكونات هذا المطبخ وأهم الأكلات المشهور بها، وبرامج طهى لملئ مساحة الهوا تفتقر للأسس العلمية.

وأضاف "عمرو" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أساس نجاح برامج الطهى التعليمية أو التثقيفية أن تكون بسيطة ولطيفة ممزوجة بالمرح والترفيه حتى تستطيع جذب أكبر شريحة من المشاهدين لأن برامج الطبخ وقنوات الطبخ والإعلام في العموم هو مخلوق للتسلية وجذب المشاهد.

وأشار "عمرو" إلى أنه يجب أن يكون جميع مقدمي برامج الطبخ "entertainers" لديهم حس فنى وموهبة في المقام الأول قبل أن يكونوا شيفات أو حاصلين لقب تاني من مجال الطعام وبعد ذلك يأتى الجزء العملي او الاكاديمي، ومن يستطيع أن يجمع بين الاثنين هو الفائز، مؤكدا أن هذه النوعية من البرامج تساهم بشكل كبير فى تشجيع عدد كبير من الموهوبين لدخول هذا المجال لكي يقدموا افضل ما عندهم على الشاشة خاصة إذا كان لديهم أشياء أفضل، وفى نفس الوقت يعود بالنفع على المواطن العادى وربة المنزل ويثقفهم طهويًا ويزيد وعيهم ويخلق عندهم مسؤولية اجتماعية من خلال أهمية حسن استغلال الطعام والتعامل معه بشكل لائق وعدم إهداره واستخدام المتبقى منها فى وصفات جديدة.

وأضاف عمرو: "للأسف كل ده فى بلدنا معكوس المهم تبقي بس مسلي وراكب الموجة ومش مهم بتقدم ايه ولا مهم اشتغلت علي نفسك ، منتشر عندنا برامج لملي الهواء و مليئة بالهراء والتضليل فى الطهى".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث خلال الفترة الأخيرة عن مخاطر السمنة وأهمية الاهتمام بالأكل الصحي والتغذية السليمة وأبدى استياءه من نتائج حملة 100 مليون صحة المبدئية حيث كانت نسبة السمنة بين المصريين 75%.

ومن منطلق الدور الاجتماعى والتوعوي لوسائل الاجتماع أطلق موقع صدى البلد حملة 100 مليون بدون سمنة للتواصل مع القراء ومساعدتهم فى انقاص الوزن بشكل صحى من خلال التواصل على الصفحة الرسمية https://www.facebook.com/ElBaladOfficial.

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