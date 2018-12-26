الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور

كشف د.أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري عن أبرز المواد والخامات التي استخدمت في صناعة مقتنيات المتحف من النسيج عبر العصور التاريخية المختلفة.



وقال لموقع "صدى البلد" إنه علي رأس تلك الخامات الكتان، والذي كان يستخدم ابتداء من العصر الفرعوني، ويعتبر أكثر أنواع النسيج انتشارا حيث كان الفراعنة يمجدوه لأنهم كانوا يعتبروه من نباتات الجنة،وقد اشتهرت مصر منذ أقدم عصورها بصناعة المنسوجات الكتانية، نظرًا لرقتها ونعومتها التي تقارب الحرير.



وتابع: وكانت المنسوجات والملابس ضمن الهدايا المتبادلة بين فراعنة مصر وملوك العالم القديم، وبرع القدماء في غزل ونسج وصباغة ألياف الكتان منذ عصورهم المبكرة، فعرفوا التراكيب النسيجية المختلفة من النسيج السادة والقبطي والنسيج الوبري.



بالإضافة إلى تمكنهم من تطريز منسوجاتهم، وبخاصة الملكية منها، بالأساليب المختلفة من التطريز بشغل الأميرة والتطعيم بالأقمشة، واستخدام الخرز، وعجينة الزجاج الملونة، كذلك استخدام الحليات الذهبية، بعد ذلك امتدت شهرة المنسوجات المصرية في العصر البطلمي "323م-30ق.م".



وقال: وهذا ما أكده وصف الروائيين القدماء للمعلقات والأغطية والوسائد التي زين بها بطليموس الثاني خيمة الاستقبال الرسمية لزواره، كما احتوى قصره على معلقات بالحجم الطبيعي أبهرت زواره من فرط واقعيتها.



وتابع:هناك أيضا القطن،الذي كان يستخدم ابتداء من العصر الفرعوني، حيث وجد ضمن هدايا مقدمة للفرعون أحمس الثاني، والحرير وأول من عرف الحرير هم الصينيون، ثم انتقل عن طريق بلاد فارس بعد زواج أميرة صينية من أمير فارسي.



وأضاف: الصوف المتاح في المتحف يرجع إلى العصور الإسلامية، والديباج وهو يجمع بين الصناعة ونوع من أنواع النسيج، وكان منتشرًا بكثرة في بلاد الشام.