ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف د.أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري عن أبرز المواد والخامات التي استخدمت في صناعة مقتنيات المتحف من النسيج عبر العصور التاريخية المختلفة.

وقال لموقع "صدى البلد" إنه علي رأس تلك الخامات الكتان، والذي كان يستخدم ابتداء من العصر الفرعوني، ويعتبر أكثر أنواع النسيج انتشارا حيث كان الفراعنة يمجدوه لأنهم كانوا يعتبروه من نباتات الجنة،وقد اشتهرت مصر منذ أقدم عصورها بصناعة المنسوجات الكتانية، نظرًا لرقتها ونعومتها التي تقارب الحرير.

وتابع: وكانت المنسوجات والملابس ضمن الهدايا المتبادلة بين فراعنة مصر وملوك العالم القديم، وبرع القدماء في غزل ونسج وصباغة ألياف الكتان منذ عصورهم المبكرة، فعرفوا التراكيب النسيجية المختلفة من النسيج السادة والقبطي والنسيج الوبري.

بالإضافة إلى تمكنهم من تطريز منسوجاتهم، وبخاصة الملكية منها، بالأساليب المختلفة من التطريز بشغل الأميرة والتطعيم بالأقمشة، واستخدام الخرز، وعجينة الزجاج الملونة، كذلك استخدام الحليات الذهبية، بعد ذلك امتدت شهرة المنسوجات المصرية في العصر البطلمي "323م-30ق.م".

وقال: وهذا ما أكده وصف الروائيين القدماء للمعلقات والأغطية والوسائد التي زين بها بطليموس الثاني خيمة الاستقبال الرسمية لزواره، كما احتوى قصره على معلقات بالحجم الطبيعي أبهرت زواره من فرط واقعيتها.

وتابع:هناك أيضا القطن،الذي كان يستخدم ابتداء من العصر الفرعوني، حيث وجد ضمن هدايا مقدمة للفرعون أحمس الثاني، والحرير وأول من عرف الحرير هم الصينيون، ثم انتقل عن طريق بلاد فارس بعد زواج أميرة صينية من أمير فارسي.

وأضاف: الصوف المتاح في المتحف يرجع إلى العصور الإسلامية، والديباج وهو يجمع بين الصناعة ونوع من أنواع النسيج، وكان منتشرًا بكثرة في بلاد الشام.
الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور
الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور
الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور
الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور
الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور
الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور
الفراعنة صنعوا ملابسهم من نباتات الجنة لرقتها ونعومتها.. صور

ترشيحاتنا

مبارك ومرسي وجهًا لوجه في المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة

شاهد.. لحظة وصول مبارك وجمال وعلاء لقاعة المحكمة

10 إخفاقات مدوية .. 2018 عام الحزن للكرة المصرية

بعد أسبوعين فقط.. ميدو يعلن استقالته من نادي الوحدة السعودي

محمد صلاح يبلغ ليفربول بالرحيل فى حال التعاقد مع مهاجم إسرائيل

ادخل وشوف درجة حرارة محافظتك والجو فيها عامل إيه صبح وليل

5 صفقات نارية رايح جاي في الزمالك قبل انتقالات يناير .. تفاصيل

بث مباشر.. مبارك يدلى بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية

حصاد 2018 .. محمد صلاح ملك التصريحات المثيرة للجدل

مبارك للمحكمة: يجب موافقة رئيس الجمهورية فى الحديث عن اقتحام الحدود

شاهد .. أول ظهور للرئيس الأسبق مبارك للإدلاء بشهادته فى اقتحام الحدود الشرقية

الملكة إليزابيث تتدخل لفض الاشتباك بين زوجتي ابنيها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

شاهد.. السيسي منفعلا: فين مدير أمن الإسكندرية
السعيد المصري: 2018 بداية التخطيط الحقيقي للعمل الثقافي.. فيديو
شاهد.. السيسي يوزع الشيكولاتة على الأطفال فى بشاير الخير 2
وزير الري السوداني: نهدف لنقل الخبرات المصرية والاستفادة منها ..فيديو
مبارك: تنسيق دولى بين جماعة حماس والإخوان الإرهابية قبل 25 يناير..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟