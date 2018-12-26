مبارك ومرسي يلتقيان على تويتر

حالة من الترقب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للقاء الرئيسين السابقين، محمد حسني مبارك ومحمد مرسي، لإدلاء الأول بالشهادة أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون إبان ثورة ٢٥ من يناير، حيث دشن رواد تويتر هاشتاج بإسم الرئيسين تابعوا من خلاله اخبار المحاكمة لحظة بلحظة.



وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة وحضورا مكثفا لوكالات الأنباء العالمية والمحلية، لقاء الرئيسين سابقين، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لإدلاء مبارك بشهادته في جلسة مُحاكمة مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة الـ ٢٥ من يناير.



ووصل فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لحضور جلسة المحاكمة المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ويأتى فى قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى القضية رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، وسعد الحسينى، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعصام العريان، ويوسف القرضاوى، وآخرين.



يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.