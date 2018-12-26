تعرف على سر 369 .. رقم أطلقته ألفت عمر على ماركة مجوهرات..فيديو

قالت الفنانة ألفت عمر، أنها قد أطلقت ماركة مجوهرات اعتمدت في تصميماتها على علم الطاقة.



وأشارت "عمر" خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم الأربعاء، أن فكرة تلك المجوهرات استوحتها من العالم "نيكولا تيسلا" الذي توفى عام 1943، حيث أنه كان قد حدد الرقم 369 الذي أطلقته على ماركة المجوهرات، حيث أن كافة الأشياء في الكون أساسها الثلاثة أرقام، وأسماه كود الكون.



وأوضحت "عمر" أنها أرادت أن يصل المعنى للنساء أنهن هن قد الكون.



وأردفت عمر أن الرقم يتم حفره على كافة قطع الأكسسوارات، حيث أنه له طاقة إيجابية تنتقل إلى جسم المرأة، مشيرة إلى أن ارتداء ما يكتب عليه تلك الأرقام تفتح الباب للقرب من النجاح، ويطهر طاقة الإنسان من الطاقات السلبية.

