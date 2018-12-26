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رياضة

وكيل جيرالدو عن القيعي وعبد الحفيظ: تجاهلا حقي في الصفقة

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
اعترف التونسي هشام بن صالح، وكيل أعمال الدولي الأنجولي جيرالدو دا كوستا مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي والمنضم حديثًا للنادي الأهلي، بتهميشه من قبل عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات أثناء التفاوض مع إدارة النادي الأنجولي.

وقال بن صالح في تصريحات لبرنامج "المحترف":" أنا صاحب العرض وأنا من تعاملت مع النادي الأهلي من البداية للنهاية".

وأضاف:" في البداية كان التفاوض يسير بشكل سليم ورسمي مع محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حتى وقت إقالته ثم بعد ذلك أصبح التواصل بيني وبين عدلي القيعي".

وتابع:" القيعي أبلغني برغبة الأهلي بضم اللاعب في يناير ووقتها وضحت له أن اللاعب ينتهي عقده في يونيو 2019 وطالبته بتقديم عرض رسمي مكتوب حتى أرسله إلى إدارة النادي الأنجولي".

وواصل حديثه:" القيعي رفض طلبي وأبلغني بأنه سيذهب إلى أنجولا من أجل التفاوض مع الإدارة وإنهاء الأمر بنفسه مع إدارة النادي، واستعان بالأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق من أجل تسهيل المفاوضات وتجاوزني تماما".

واستطرد:" تواصلت مع مسئولي الأهلي وتحديدًا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي طالبني بتقديم وثائق تثبت أنني الوكيل الرسمي للاعب وعندما أرسلت اعترف بحقي لكنه تجاهلني ولم أتمكن من التواصل معه".

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