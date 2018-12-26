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رياضة

مدرب دجلة: حزين على رحيل محمد محمود للأهلى ولم أوافق على بيع مرعي

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 08:09 م
تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
محمد رشاد
قال تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ،إنه حزين لرحيل محمد محمود صانع ألعاب الفريق عن إلى النادي الأهلي،مضيفا أنه لم يوافق على رحيل محمود مرعي.

وقال جونياس في تصريحاته لقناة "ON sport" الفضائية عقب المباراة: "لقد حققنا الفوز، لكني حزين لوداع لاعب رائع في صفوف الفريق مثل محمد محمود."

ولعب محمد محمود المباراة الأخيرة، بقميص وادي دجلة قبل الانتقال للأهلي، وقال المدرب اليوناني: "مسألة رحيله ليست بيدي، هو قرار في النهاية من رئيس النادي، لأنه المسئول عن الأمور المالية."

وانتقل للحديث عن محمود مرعي قلب دفاع الفريق، قائلًا: "لم يتم استشارتي بشأن محمود مرعي وموقفي من رحيله عن الفريق، أتمنى أن يستمر معنا."

ويدخل الأهلي والزمالك في منافسة من أجل الحصول على خدمات محمود مرعي، بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب باوك اليوناني.

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