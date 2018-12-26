نجم دفاع دجلة يوجه صدمة إلى الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الشتوية

وجه محمود مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، صدمة إلى مسئولي القطبين فى مصر الأهلي والزمالك، بعدما أعلن عن رغبته الأكيدة فى الاحتراف الخارجي.





وقال مدافع دجلة، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "أفضل الاحتراف في الخارج، عن الانتقال للأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما أن كل المحادثات تتم عن طريق وكيلي وإدارة النادي، لا أشغل بالي بالانتقالات من أجل التركيز بشكل كامل مع فريقي".





وتابع: "لا يمكن التأكيد سواء سأبقى في دجلة لنهاية الموسم، أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع دجلة حتى آخر دقيقة ونفس، وموقف الفريق تحسن مؤخرًا".





واستمر "الأهلي والزمالك أندية كبيرة، لكن أي لاعب بالتأكيد يرغب في الاحتراف الخارجي، بالنسبة لي، الاحتراف هو الأولوية، ولا أعلم إذا كان المدير الفني للفريق هو السبب في وجود عرض باوك من عدمه، لم اتحدث معه".



