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فتحي عبد الوهاب يكشف سبب إعجابه بصور السيلفي المثيرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 02:40 ص
الفنان فتحي عبد
الفنان فتحي عبد الوهاب
حسام الحارتي
كشف الفنان فتحي عبد الوهاب ، عن سبب تداوله صور "السيلفي" ، بشكل عجيب ومثير للغاية قائلا " بحب الزوايا الجديدة ".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية " one""، إن استخدام التليفون بشكل خاطئ ، هو سبب ظهور الصور بذاك الشكل المثير.

وتابع :" أول صورة كانت على الانستجرام الناس فكرتني تعبان "، موضحا أن ذلك الموقف هو سبب اندماجه في تلك المسيرة التي نالت إعجاب الجمهور ".

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