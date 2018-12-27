فتحي عبد الوهاب يكشف سبب إعجابه بصور السيلفي المثيرة

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب ، عن سبب تداوله صور "السيلفي" ، بشكل عجيب ومثير للغاية قائلا " بحب الزوايا الجديدة ".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية " one""، إن استخدام التليفون بشكل خاطئ ، هو سبب ظهور الصور بذاك الشكل المثير.
وتابع :" أول صورة كانت على الانستجرام الناس فكرتني تعبان "، موضحا أن ذلك الموقف هو سبب اندماجه في تلك المسيرة التي نالت إعجاب الجمهور ".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية " one""، إن استخدام التليفون بشكل خاطئ ، هو سبب ظهور الصور بذاك الشكل المثير.
وتابع :" أول صورة كانت على الانستجرام الناس فكرتني تعبان "، موضحا أن ذلك الموقف هو سبب اندماجه في تلك المسيرة التي نالت إعجاب الجمهور ".