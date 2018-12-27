فتحي عبد الوهاب يكشف سبب إعجابه بصور السيلفي المثيرة

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب ، عن سبب تداوله صور "السيلفي" ، بشكل عجيب ومثير للغاية قائلا " بحب الزوايا الجديدة ".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية " one""، إن استخدام التليفون بشكل خاطئ ، هو سبب ظهور الصور بذاك الشكل المثير.



وتابع :" أول صورة كانت على الانستجرام الناس فكرتني تعبان "، موضحا أن ذلك الموقف هو سبب اندماجه في تلك المسيرة التي نالت إعجاب الجمهور ".

