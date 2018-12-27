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الأرصاد: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 09:09 ص
صدى البلد
آيات أحمد
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، من خلال انخفاض في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح، موضحًا أن الطقس فى القاهرة سيكون معتدلاً فى درجة حرارته يصاحبه شبورة مائية فى الصباح الباكر فى المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأشار إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبدأت في الوجه البحري والقاهرة ، مؤكدا غزارة الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري والتي قد تصل إلي الأمطار الرعدية. 

وأوضح أن سقوط الأمطار سوف يستمر حتى يوم الجمعة، على أن تنحسر يوم السبت علي السواحل الشمالية الشرقية، لافتا إلي أن الأمطار سوف تكون متوسطة علي البحر الأحمر ومدن القناة.

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