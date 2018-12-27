إغلاق ميناء وبوغاز البرلس لسوء الأحوال الجوية

قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس إغلاق الميناء والبوغاز اليوم الخميس أمام حركة الصيد، لسوء الأحوال الجوية نظرا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مما يؤثر على سلامة المراكب والصيادين.



وأعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه رفع درجة الاستعداد في جميع المدن والمرافق وشركة المياه والدفاع المدني بعد أن تعرضت المناطق الشمالية للمحافظة في برج البرلس وبلطيم لأمطار غزيرة منذ أمس، بهدف رفع مياه الأمطار من الشوارع، حتى لا تعيق حركة المرور وسير المواطنين.



كما وجه رئيس مدينة بلطيم فادي شميس باستخدام ماكينات رفع مياه الأمطار لسحب المياه المتراكمة من شوارع المدينة، إلى شاطئ البحر.



