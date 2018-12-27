تفاصيل خطة استعداد التعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ يوم السبت المقبل، بامتحانات الصفين الثاني والثالث من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني من التعليم الفني.





وبحسب بيان، اليوم الخميس، وعقدت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل بحضور مصطفى العجمي، مدير عام الشئون المالية والإدارية وعادل عبد الوارث، مدير عام التعليم الفني ومحمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام.





وشددت "عبد الظاهر" على توفير الأثاث اللازم والالتزام بإقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن عدم اشتراك معلمي ومعلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في أعمال الامتحانات نظرا لاستمرار الدراسة في منظومة التعليم الجديدة حتى الرابع والعشرين من يناير وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي.



