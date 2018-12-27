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تعليم

تفاصيل خطة استعداد التعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تبدأ يوم السبت المقبل، بامتحانات الصفين الثاني والثالث من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني من التعليم الفني. 

وبحسب بيان، اليوم الخميس، وعقدت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل بحضور مصطفى العجمي، مدير عام الشئون المالية والإدارية وعادل عبد الوارث، مدير عام التعليم الفني ومحمد الجيزاوي مدير عام التعليم العام. 

وشددت "عبد الظاهر" على توفير الأثاث اللازم والالتزام بإقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن عدم اشتراك معلمي ومعلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في أعمال الامتحانات نظرا لاستمرار الدراسة في منظومة التعليم الجديدة حتى الرابع والعشرين من يناير وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

كما أكدت على الدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقي والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية بقيادة وكيل الوزارة لمتابعة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات والتأكيد على الدور المهم للموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

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