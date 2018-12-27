أول تعليق من الإمارات على أنباء فتح سفاراتها في سوريا

علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الخميس، على إعلان وزارة الإعلام السورية أن الإمارات ستعيد فتح سفارتها في دمشق بعد ظهر اليوم.



وقال مسئول إماراتي في تصريحات لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية: "نؤكد نية بلادنا عادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق".



وأضاف المسئول: "إعادة الفتح سيكون الساعة الثانية بالتوقيت المحلي لدمشق، ولم يعيين سفير للآن"، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا إمارتيا سيصدر حول هذا الأمر الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي للإمارات.



وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، رحب في وقت سابق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بقرب إعادة افتتاح الإمارات سفارتها في دمشق.



وقال المقداد، إن "قرار إعادة السفارة يخص الإمارات، وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر"، مضيفًا: "نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد الدول العربية التي أغلقت سفاراتها في دمشق، العمل على أرض سوريا".

