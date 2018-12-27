ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أول تعليق من الإمارات على أنباء فتح سفاراتها في سوريا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الخميس، على إعلان وزارة الإعلام السورية أن الإمارات ستعيد فتح سفارتها في دمشق بعد ظهر اليوم.

وقال مسئول إماراتي في تصريحات لشبكة "سي. إن. إن" الأمريكية: "نؤكد نية بلادنا عادة فتح سفارتها في العاصمة السورية، دمشق".

وأضاف المسئول: "إعادة الفتح سيكون الساعة الثانية بالتوقيت المحلي لدمشق، ولم يعيين سفير للآن"، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا إمارتيا سيصدر حول هذا الأمر الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي للإمارات.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، رحب في وقت سابق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بقرب إعادة افتتاح الإمارات سفارتها في دمشق.

وقال المقداد، إن "قرار إعادة السفارة يخص الإمارات، وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر"، مضيفًا: "نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد الدول العربية التي أغلقت سفاراتها في دمشق، العمل على أرض سوريا".

ترشيحاتنا

جنرال أمريكي يحرج ترامب بسبب الأزمة بين قطر والدول العربية .. فيديو

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

حاخام يهودي: نشكر قطر على اهتمامها بالإسرائيليين

أشرف عبد الباقي يكشف فضل عبد المنعم مدبولي على مسيرته الفنية.. فيديو

برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو

الرئيس السيسي يتفقد المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج والمتحف الكبير فجرا

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

استقبال مبهر لمحمود وحيد من لاعبي الأهلي.. صور

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

أول تعليق لـ محمود وحيد خلال الظهور داخل الأهلي

بعد تعافيه من الإصابة.. دودو يعود للتدريبات مع أهلي 99

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

محمد صلاح يسخر من زميله في ليفربول بعد الفوز على نيوكاسيل

لو عاوز تعرف فاتورة كهرباء بيتك من غير مُحصل.. اتبع الآتي (خدمات)

إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية خوفاً من البركان

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

تعرف على خطوات تغيير عداد الكهرباء التقليدى إلى مسبق الدفع

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

تسلق الجبال .. سياحة جديدة بسانت كاترين تجذب الأجانب.. صور

أبطال فيلم عمر خريستو يحتفلون بالعرض الخاص .. صور

شاهد .. 50 صور من حفل زفاف تريزيجيه بأحد فنادق التجمع الخامس..حماقي وعاشور يشعلان الفرح.. والعريس يفاجئ والدته في أسعد لحظات حياته.. ويبهر الحضور برقصة سلو مع زوجته على أنغام البيت الكبير

فيديو

أشرف عبدالباقي: دوري فى هذا الفيلم علامة فارقة بمسيرتي الفنية.. فيديو
وزير الشباب: 2018 شهد نهضة كبيرة في شتى المجالات.. فيديو
صبحي: مراكز الشباب هي الأهم في بناء الإنسان.. فيديو
برلماني: مصر تقيم استراتيجية لم تشهدها أي دولة بالعالم.. فيديو
أشرف عبد الباقى يحكى ذكرياته مع عمرو دياب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟