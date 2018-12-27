القوى العاملة بالوادى الجديد: توفير فرص للعمالة الحرفية قريبا

قال أحمد طليب مدير مكتب العمل بمديرية القوى العاملة بالوادي الجديد إن مكاتب العمل على مستوى المحافظة مستمرة في استقبال الراغبين من العمالة الحرفية في التسجيل للعمل في مصنع الأسمدة وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة حصر العمالة الحرفية على مستوى المحافظة وذلك بهدف تدريبهم وتأهيلهم تمهيدا للعمل بمصنع الأسمدة التابع لشركة فوسفات مصر المقرر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة.



وأكد طليب في تصريح له بأن مركز التدريب المهني مستمر ولمدة 10 أيام في استقبال الراغبين من العمالة الحرفية في التسجيل في الدورات التدريبية على مهن (خراطة المعادن- تبريد وتكييف –كهرباء تركيبات – ميكانيكا سيارات) وذلك لمدة 3 أشهر بعدد 4 ساعات عمل وبحافز مالي قدرة 10 جنيهات يوميًا مع منح المتدرب شهادة تفيد بإجتيازة الدورة وعلي الراغبين إحضار مستندات ( صورة الرقم القومى- صورة المؤهل - صور شهادات الخبرة).

