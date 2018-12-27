ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

القوى العاملة بالوادى الجديد: توفير فرص للعمالة الحرفية قريبا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:02 م
القوى العاملة بالوادى
القوى العاملة بالوادى الجديد: فرص عمل للعمالة الحرفية قريبا
منصور ابوالعلمين
قال أحمد طليب مدير مكتب العمل بمديرية القوى العاملة بالوادي الجديد إن مكاتب العمل على مستوى المحافظة مستمرة في استقبال الراغبين من العمالة الحرفية في التسجيل للعمل في مصنع الأسمدة وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة حصر العمالة الحرفية على مستوى المحافظة وذلك بهدف تدريبهم وتأهيلهم تمهيدا للعمل بمصنع الأسمدة التابع لشركة فوسفات مصر المقرر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة.

وأكد طليب في تصريح له بأن مركز التدريب المهني مستمر ولمدة 10 أيام في استقبال الراغبين من العمالة الحرفية في التسجيل في الدورات التدريبية على مهن (خراطة المعادن- تبريد وتكييف –كهرباء تركيبات – ميكانيكا سيارات) وذلك لمدة 3 أشهر بعدد 4 ساعات عمل وبحافز مالي قدرة 10 جنيهات يوميًا مع منح المتدرب شهادة تفيد بإجتيازة الدورة وعلي الراغبين إحضار مستندات ( صورة الرقم القومى- صورة المؤهل - صور شهادات الخبرة).

ترشيحاتنا

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

إعفاء تركي آل شيخ من منصبه

صدمة السد العالى.. إيهاب جلال يرفض ضم عصام الحضرى إلى المصرى

بالأسماء.. التشكيلة الكاملة للحكومة السعودية الجديدة

غادة والي: صرف معاشات يناير قبل موعدها بمناسبة أعياد الميلاد

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

لوفرين يرد على سخرية محمد صلاح .. صور

شاهد .. عقار طبي جديد يُغنى مرضى السكر عن الأنسولين

محمد صلاح يواجه شبح الإيقاف فى الدورى الإنجليزى والحسم اليوم

حسين الشحات يعلق على أنباء انضمامه للأهلي

عشان ما ترجعش من المطار.. أوراق مطلوبة منك قبل سفرك

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

فيديو

توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو
اقتصادي: التزام السيسي بالجدول الزمني للمشروعات يبعث برسالة مهمة للمستثمرين
موسيقار الأجيال يكشف أسراره الشخصية: بحب الفوضى .. فيديو.. نوستالجيا
نائب محافظ الأقصر: موسم السياحة الحالي الأفضل منذ 2011.. فيديو
أمينة الباجوري تكشف الطريقة الصحيحة لبلازما الشعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟