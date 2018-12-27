ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزير الرياضة يشهد انطلاق ماراثون زايد الخيري بالإسماعيلية غدا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
ريهام بكير
يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات النهائية قبل ساعات قليلة لانطلاق النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري والمقرر إقامته غدا 28 ديسمبر بمحافظة الاسماعيلية. 

يشهد الماراثون محافظ الاسماعيلية وعدد من مشاهير الفن والرياضة والجانب الاماراتى ممثلا فى الفريق هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون وامل بو شلاخ رئيس النسخة المصرية من الماراثون ومبارك احنيبى سفير الامارات بالقاهرة وعدد من كبار الشخصيات الاماراتية.

يقام الماراثون بطريق البلاجات مرورا بشارع ام كلثوم وختاما بنادى هيئة قناة السويس لمسافة ١٠ كيلو مترات.

ينطلق السباق فى تمام السابعة والنصف صباحا لذوى الاحتياجات الخاصة يتبعها نسخة الاسوياء فى الثامنة صباحا بمشاركة ما يقرب من 15 ألف مشارك من الجنسين ومختلف الفئات العمرية.

يخصص عائد ماراثون زايد الخيري لمستشفى الجذام التابع لمؤسسة مصر الخير، ومستشفى شفاء الأورمان التابع لجمعية الأورمان.

ترشيحاتنا

الحبس 3 سنوات للفتاة المتحرشة بقرد في المنصورة.. تفاصيل

المستندات المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك

بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. مهام تركي آل الشيخ الجديدة بعد إعفائه من منصبه

أول تعليق من بيراميدز على إعفاء تركى أل الشيخ من منصبه

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

رسميا .. أحمد عفيفي يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بعزل الحكومة

من هو اللاعب الإسرائيلي مصدر تهديد بقاء محمد صلاح في ليفربول

رسالة من الحضري لباهر محمدي بعد عرضه للبيع ..صور

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي تزور مشروع الصوب الزراعية بالعاشر.. صور

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

فيديو

عدم استقرار فى حالة الطقس وهطول أمطار اليوم وغدًا ..فيديو
فيديوجراف.. تفاصيل القرارات الملكية وتعديل الحكومة السعودية
أمينة الباجوري: السكر الدايت كارثي وغير فعال فى التخسيس.. فيديو
القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟