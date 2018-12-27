وزير الرياضة يشهد انطلاق ماراثون زايد الخيري بالإسماعيلية غدا

يشهد الماراثون محافظ الاسماعيلية وعدد من مشاهير الفن والرياضة والجانب الاماراتى ممثلا فى الفريق هلال الكعبى رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون وامل بو شلاخ رئيس النسخة المصرية من الماراثون ومبارك احنيبى سفير الامارات بالقاهرة وعدد من كبار الشخصيات الاماراتية.



يقام الماراثون بطريق البلاجات مرورا بشارع ام كلثوم وختاما بنادى هيئة قناة السويس لمسافة ١٠ كيلو مترات.



ينطلق السباق فى تمام السابعة والنصف صباحا لذوى الاحتياجات الخاصة يتبعها نسخة الاسوياء فى الثامنة صباحا بمشاركة ما يقرب من 15 ألف مشارك من الجنسين ومختلف الفئات العمرية.



يخصص عائد ماراثون زايد الخيري لمستشفى الجذام التابع لمؤسسة مصر الخير، ومستشفى شفاء الأورمان التابع لجمعية الأورمان.

يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات النهائية قبل ساعات قليلة لانطلاق النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري والمقرر إقامته غدا 28 ديسمبر بمحافظة الاسماعيلية.