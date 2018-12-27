"مكافحة المخدرات" تستهدف 11 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ4 محافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملة على عدد من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية، حيث تم استهداف 11 مركزا لعلاج الإدمان "غير المرخصة" بنطاق مديريات أمن القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.



وشمل أبرز المخالفات عدم وجود عقد تداول نفايات وعدم توافر تجهيزات طبية، وغرف (عناية – طوارىء – إفاقة) وعدم وجود فريق طبي ووجود كمية من الأدوية بدون إشراف طبي وعدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر وعدم وجود ملفات علاج للمرضى أو إقرارات بالعلاج من المرضى وعدم وجود اشتراطات الجودة ومكافحة العدوى غير مطابقة ويوجد نفايات طبية بالممرات وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعلاج الإدمان .



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.