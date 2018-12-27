حبس المتهمين بقتل سمسار فى أبو النمرس.. صور

أمرت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار أحمد الحريري رئيس النيابة بحبس 5 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سمسار بأبو النمرس، وأمرت بندب الطب الشرعى، لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة التحريات التكميلية، حول ظروف وملابسات الواقعة.



كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة "سمسار"، مطلوب التنفيذ عليه فى 8 أحكام فى قضايا "تبديد"، أمام استراحة خاصة بقرية زاوية أبو مسلم بدائرة المركز، وبها طلق نارى بالرأس، وموثوق اليدين من الخلف.



وأسفرت جهود فريق البحث، بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من عاطف.س.ع، له معلومات جنائية، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "استيلاء، تبديد"، محمد.ح.إ، محمد.إ.ج، عطية.ف.س، محمد.و.س.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه، واتفقا على التقابل لحل تلك الخلافات، فاستعان بباقى المتهمين لخطفه، ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، فتوجهوا بسيارتين "إحداهما مستأجرة والأخرى خاصة بالرابع"، وتمكنوا من الدخول للاستراحة.



واكتشف المتهمون، عدم تواجد المجنى عليه، فتمكن الثانى والثالث من الدخول، والاختباء بإحدى الغرف، بينما انتظر الرابع والخامس داخل سيارة بجوار الاستراحة، ولدى وصول المجنى عليه، قام الثانى والثالث بمحاولة إيثاقه، إلا أنه قاومهما، فأطلق الأول أعيرة من طبنجة بحوزته تجاه المجنى عليه، أدت إلى وفاته.



وقام المتهمين بتوثيقه، لنقله إلى السيارة، واستولوا على هاتفه المحمول وهربوا، وبإرشادهم تم ضبط الطبنجة المستخدمة، والسيارتين، وقرروا تخلصهم من الهاتف المحمول، بإلقائه بترعة المنصورية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التى أصدرت قرارها السابق.