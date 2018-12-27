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رياضة

رسميا.. إنبي يغلق الباب أمام الأهلي فى ضم نجم الفريق

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 10:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
أعلن مجلس إدارة نادي إنبي رسميًا، اليوم الخميس، بقاء لاعبه حمدي فتحي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم، وعدم رحيله خلال الميركاتو الشتوي.

كان الأهلي، تقدم بعرض رسمي لشراء فتحي، مقابل 15 مليون جنيه، مع إعارة 3 لاعبين لإنبي، هم أحمد حمودي، وأحمد ياسر ريان، وصبري رحيل.

وقال علاء خشب، رئيس إنبي، في بيان رسمي، اليوم، إن مجلس الإدارة، أرجأ البت في انتقال حمدي فتحي، لنهاية الموسم الحالي، كما عقد علي ماهر، المدير الفني لإنبي، جلسة مع اللاعب، وطالبه بالمزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة.

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