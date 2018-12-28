الوطنية للإعلام: 14 ألف خضعوا لفحص الأمراض غير السارية بالهيئة.. فيديو

أعلن الدكتور عصام عزوز، رئيس إدارة الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم الاقتراب من الوصول إلى 14 ألف فحص التابع لحملة "100 مليون صحة" من العاملين داخل الهيئة.





وقال "عزوز" خلال تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إن المثبت إصابتهم بالأمراض غير السارية يتم التعامل معهم فورًا عن طريق عيادات الطوارئ أو العيادات الإستشارية داخل الهيئة الوطنية للإعلام.



