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الوطنية للإعلام: 14 ألف خضعوا لفحص الأمراض غير السارية بالهيئة.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 10:30 ص
الدكتور عصام عزوز
الدكتور عصام عزوز
ندى فتح الله
أعلن الدكتور عصام عزوز، رئيس إدارة الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم الاقتراب من الوصول إلى 14 ألف فحص التابع لحملة "100 مليون صحة" من العاملين داخل الهيئة.

وقال "عزوز" خلال تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، إن المثبت إصابتهم بالأمراض غير السارية يتم التعامل معهم فورًا عن طريق عيادات الطوارئ أو العيادات الإستشارية داخل الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار الدكتور وائل الجعار، مدير مستشفى شبرا العام، إلى أن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة" يتم تقديم العلاج لهم خلال 3 أيام بالمجان.

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