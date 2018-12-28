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أخبار العالم

مظاهرات حاشدة للمعلمين الإيرانيين في أصفهان.. فيديو

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
احتجاجات المعلمين
احتجاجات المعلمين في أصفهان
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن منظمات حقوقية قولها إن الأمن الإيراني قام بالهجوم على تجمع احتجاجي للمعلمين في مدينة أصفهان وسط البلاد وألقى القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

وذكرت وكالة "هرانا" الحقوقية أنه تم اعتقال ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص من المعلمين والتربويين المتقاعدين الذين تجمعوا أمس الخميس أمام دائرة التربية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم المتدنية.

وأظهرت المقاطع المنشورة عبر مواقع التواصل حدوث مواجهات بين المعلمين الذين بلغ عددهم أكثر من 50 شخصًا مع عناصر الأمن التي قامت بمصادرة هواتف من كان يقومون بتصوير الاحتجاج.

واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 12 معلمًا منذ 11 نوفمبر واستدعت 30 آخرين واستجوبتهم بسبب تنظيمهم احتجاجات نقابية.


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