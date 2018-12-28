مستقبل وطن يقيم احتفالية لمة الوطن بالشرابية بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، احتفالية كبرى،في منطقة الشرابية، تحت عنوان "لمة الوطن"، بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك بحضور ممثلى الكنيسة والأزهر وعدد من نواب البرلمان وأعضاء أمانة القاهرة وأمانة الشرابية والزاوية، وذلك في إطار حرص الحزب على نشر المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري "المسلمين والأقباط" واقتلاع جذور الفتن الطائفية التي تسعى بعض الجماعات الإرهابية إلى نشرها بالمجتمع.





وقال النائب إيهاب العمدة أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن الفعاليات تضمنت تكريم 50 طالبا وطالبة من الطلبة المتفوقين وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم بمناسبة أعياد الميلاد.



