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ديني

المحرصاوي: جهود 2018 تؤكد سعي الإمام الأكبر نحو عصر ذهبي للأزهر

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، إن جهود الأزهر في 2018 تؤكد سعي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نحو «عصر ذهبي» للأزهر، وتطوير العمل داخل المؤسسة الأزهرية والأخذ بها إلى رحاب التقدم والازدهار وتأدية الدور المنوط بها في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب بذل المزيد من الجهود.

وأكد الدكتور المحرصاوي، فى بيان له، أن الأزهر شهد خلال ٢٠١٨ حراكًا كبيرًا في مختلف قطاعاته الدعوية والتعليمية والتكافلية، ومواصلة جهوده في تجديد الخطاب الديني، وتنظيم العديد من القوافل داخل مصر وخارجها، وقاد فضيلة الإمام الأكبر ١١ جولة خارجية ناجحة في إطار الدور العالمي للأزهر، كما أطلق الأزهر مبادرات مجتمعية وتوعوية مهمة للحفاظ على نسيج الأسرة والمجتمع ودعم اللُّحمة الوطنية. 

وأشار إلى أن جامعة الأزهر استطاعت أن تتصدر التصنيف الأفريقي للجامعات خلال 2018، كما تبوأت مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات الدولية، بفضل الجهود التي بذلتها الجامعة من جهود واستحداث أنظمة تعليم إلكترونية وميكنة أعمال الامتحانات والكنترولات لمواكبة التطور التكنولوجي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وإقامة الدورات العلمية والمؤتمرات الدولية التي تنمي مهارات الباحثين وتساهم في إثراء حركة التأليف والنشر.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم الكثير من أجل العملية التعليمية ورفع كفاءة البحث العلمي والتعليم، والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، بما يثري الحياة العلمية في مصر ويساهم في استعادة أمجاد التعليم المصري وعودة الانضباط إليه، وتأهيل الخريجين بما يواكب التطورات والتحديات وبما يجعل الباحث مؤهل دائمًا على المنافسة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتخريج أجيال قادرة على المساهمة في النهوض بالوطن.

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