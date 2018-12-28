محمود فايز يدعم كوليبالي بعد تعرضه لهتافات عنصرية بالدوري الإيطالي

دعم محمود فايز المدرب العام بالجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مدافع نادي نابولي كوليبالي الذي تعرض للعنصرية بمباراة فريقه الأخيرة.





ونشر فايز صورا للاعب السنغالي معلقا عليها: "عش حرًا يا أخي ولا تحزن... فالأرض خلقت للجميع".



