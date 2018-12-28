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رياضة

محمود فايز يدعم كوليبالي بعد تعرضه لهتافات عنصرية بالدوري الإيطالي

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
محمد بدران
دعم محمود فايز المدرب العام بالجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مدافع نادي نابولي كوليبالي الذي تعرض للعنصرية بمباراة فريقه الأخيرة.

ونشر فايز صورا للاعب السنغالي معلقا عليها: "عش حرًا يا أخي ولا تحزن... فالأرض خلقت للجميع".

وتعرض اللاعب الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي للإساءة من قبل جماهير إنتر ميلان التي هتفت ضده خلال المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري ووصفته بالقرد نظرًا للون بشرته السمراء.

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