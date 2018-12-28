ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المحكمة العليا بباكستان تستدعي رئيس أسبق مشتبه به في قضية غسيل أموال

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
أ ش أ
استدعت المحكمة العليا الباكستانية الرئيس الأسبق للبلاد آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، بالإضافة إلى عدة مشتبهين بهم آخرين في قضية تتعلق بغسيل أموال.

ورد زرداري -في خطاب ألقاه على تجمع حاشد اليوم الجمعة بمحافظة السند الباكستانية حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- بقوله إنه سيواجه جميع التهم وسيثبت براءته.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يمثل زرداري وشقيقته أمام المحكمة يوم /الاثنين/ المقبل، وأن هذه التطورات الأخيرة بمثابة آخر ضربة وُجهت للرئيس الأسبق، الذي أدرجته الحكومة أمس إلى جانب 171 آخرين من بينهم نجله بيلاوال بوتو زرداري، على قائمة الممنوعين من السفر وعدم مغادرة البلاد على خلفية اتهامات تتعلق بإخفاء أصول من السلطات الضريبية وإنشاء حسابات مصرفية مزيفة.

وتزامن إعلان قرار منع مغادرة البلاد مع إحياء باكستان الذكرى الحادية عشرة لاغتيال رئيسة الحكومة السابقة، بنازير بوتو، التي كانت زوجة زرداري الذي يشارك في ترؤس حزب الشعب الباكستاني المعارض الذي كان قاد البلاد بين عامي 2008 و2013.

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأردنى

سياسي لبناني يكشف لصدى البلد سر تمسك حزب الله بوزارتى البيئة والصحة

بعد دخول الجيش السوري .. فصائل موالية لتركيا تبدأ التقدم نحو منبج

انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو

تعرف على موعد قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية والقناة الناقلة لها

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتقفز 0.50%

محمد صلاح يوجه رسالة غامضة عبر تويتر

إسرائيل تلقي الأسمنت بوجه اللبنانيين قرب الحدود.. فيديو

تعرف على 5 أمور تحدث لمن يحافظ على الصلوات بالدنيا والآخرة.. فيديو

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

شاهد.. زوجة أحمد السقا في جلسة تصوير جديدة

أسامة خليل: لا يوجد ميثاق شرف بين الأهلى والزمالك والأندية مهددة بالانقراض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي لجمهور أوبرا دبى: القادم أجمل.. صور

شاهد .. 120 صورة من ماراثون زايد الخيرى بالإسماعيلية

استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الإشغالات والقمامة من المرج الجديدة..صور

أناقة ورقي وتكلفة صادمة.. أبرز إطلالات إيفانكا ترامب فى 2018

وزير الشباب والرياضة يلتقي بذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين بماراثون زايد.. صور

فيديو

فنانة تشكيلية يونانية: الطبيعة في الأقصر ملهمة للإبداع
التحالف الدولى: سنرد بقوة مع أي تهديد للأراضى العراقية.. فيديو
انفجار هائل في محطة كهرباء يحول سماء نيويورك للأزرق .. فيديو
قنا تطبق أول تجربة لترجمة خطبة الجمعه بلغة الإشارة بمسجد ناصر.. فيديو
محافظ المنيا ومدير الأمن يتفقدان عددا من كنائس سمالوط ومطاي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية خلال الفترة المقبلة ؟