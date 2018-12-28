المحكمة العليا بباكستان تستدعي رئيس أسبق مشتبه به في قضية غسيل أموال

استدعت المحكمة العليا الباكستانية الرئيس الأسبق للبلاد آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، بالإضافة إلى عدة مشتبهين بهم آخرين في قضية تتعلق بغسيل أموال.



ورد زرداري -في خطاب ألقاه على تجمع حاشد اليوم الجمعة بمحافظة السند الباكستانية حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- بقوله إنه سيواجه جميع التهم وسيثبت براءته.



ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أنه من المقرر أن يمثل زرداري وشقيقته أمام المحكمة يوم /الاثنين/ المقبل، وأن هذه التطورات الأخيرة بمثابة آخر ضربة وُجهت للرئيس الأسبق، الذي أدرجته الحكومة أمس إلى جانب 171 آخرين من بينهم نجله بيلاوال بوتو زرداري، على قائمة الممنوعين من السفر وعدم مغادرة البلاد على خلفية اتهامات تتعلق بإخفاء أصول من السلطات الضريبية وإنشاء حسابات مصرفية مزيفة.



وتزامن إعلان قرار منع مغادرة البلاد مع إحياء باكستان الذكرى الحادية عشرة لاغتيال رئيسة الحكومة السابقة، بنازير بوتو، التي كانت زوجة زرداري الذي يشارك في ترؤس حزب الشعب الباكستاني المعارض الذي كان قاد البلاد بين عامي 2008 و2013.

