الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

نقلت قناة "العربية" عن مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني دعوتها الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد.





وتأتي هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات تابعة لجماعة "جيش محمد" المتشددة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان .. حيث أكد وزير الخارجية فيجاي جوخال أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأوضح أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها خلال هذه الغارات الجوية.





يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.



