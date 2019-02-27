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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وعدم التصعيد

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:54 م
مسئولة السياسة الخارجية
مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني دعوتها الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس وعدم التصعيد.

وتأتي هذه التصريحات بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات تابعة لجماعة "جيش محمد" المتشددة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان .. حيث أكد وزير الخارجية فيجاي جوخال أن هذه الضربات الاستباقية كانت ضرورية لمواجهة الخطر الوشيك وأوضح أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومدربي الجماعة وكبار قادتها خلال هذه الغارات الجوية.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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