حريق محدود في كنيسة بجوار مول شهير بالهرم

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، في إخماد حريق شبَّ داخل كنيسة بجوار كايرو مول بشارع الهرم دون وقوع إصابات.



فور ورود بلاغ من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل الكنيسة تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، وتبين أن النيران اشتعلت ببعض لعب الأطفال داخل الكنيسة، وتم السيطرة دون خسائر أو إصابات.



وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمحيط الكنيسة ونفذوا عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق.



وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

