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رياضة

مانشسترسيتي يقتنص فوزا صعبا من وستهام ويطارد ليفربول في البريميرليج ..فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:06 ص
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
محمد رشاد
حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا صعبًا على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الاتحاد فى إطار مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

سجل هدف المباراة الوحيد سيرجيو أجويرو في الدقيقة 59 من زمن المباراة، من ضربة جزاء ليقتنص صدارة هدافى المسابقة ويحصد ثلاث نقاط غالية يواصل به الزحف على صدارة البريميرليج.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 68 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر برصيد 69، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 36 فى المركز العاشر من جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.

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