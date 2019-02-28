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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة على كافة الأنحاء

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن الشبورة المائية تصل خفيفة ومتوسط، ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن توقع لسقوط الأمطار على أغلب شمال البلاد والقاهرة ومحافظات الصعيد وشمال سيناء، موضحا أن درجات الحرارة انخفضت 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

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