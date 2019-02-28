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فن

قبلاوي: مالمو للسينما العربية يفتح باب التسجيل لجوائز سوق المهرجان

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:05 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية والمعهد السويدي للأفلام عن فتح باب التقدم للمشاريع المختارة للتنافس على جوائز سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية.

يوجه مهرجان مالمو للسينما العربية الدعوة لممثلي مشاريع الأفلام الخمسة التي اختيرت للتنافس على الدعم بفئة الفيلم الروائي الطويل وممثلي لثلاثة مشاريع في فئة الفيلم الوثائقي، وذلك خلال فعاليات سوق مهرجان مالمو السينمائي في الفترة من 5- 8 أكتوبر 2019.

وضمن منتدى السوق يتم اللقاء بين ممثلي هذه الأفلام ولجنة التحكيم المكلفة باختيار مشروع الفيلم الفائز، وتتاح الفرصة أمام ممثلي المشاريع لعرض وشرح مشاريعهم أمام اللجنة، كما يمكنهم اللقاء مع منتجي وصناع السينما من دول الشمال الأوروبي والعالم العربي، فضلا عن تواجد العديد من مندوبي صناديق الدعم والجهات والمؤسسات المانحة من مختلف أنحاء العالم.

وتتخذ لجنة التحكيم المكلفة قرارها بمنح الدعم المالي المقدم من المعهد السويدي للأفلام بعد عرض المشاريع، لواحد من مشاريع الأفلام الروائية بقيمة 150000 كرون سويدي، كما تمنح لجنة التحكيم جائزة الدعم المالي لمشروع الفيلم الوثائقي بقيمة 75000 كرون سويدي

ويتم الإعلان عن المشاريع الفائزة الفيلم بالدعم خلال حفل اختتام فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية في الثامن من شهر أكتوبر.

تقول ماجدولينا جانغارد، مديرة قسم دعم الإنتاج في المعهد السويدي للأفلام، إنها تتطلع إلى تعاون مستمر بين السويد والبلدان العربية وأضافت : نأمل في نجاحات مستقبلة كما حصل مع الإنتاج السويدي-التونسي المشترك في فيلم على كف عفريت الذي تم عرضه في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي 2017.

وأضاف محمد قبلاوي مؤسس ومدير مهرجان مالمو للسينما العربية أننا نفخر بمواصلة العمل والتعاون مع المعهد السويدي للأفلام لأن هذا الدعم لسوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية أثمر عن العديد من الإنتاجات السينمائية المشتركة بين السويد والدول العربية وكان لهذه الأفلام حضورها في المهرجانات العربية والعالمية على الأقل في السنوات الأربع الأخيرة التي هي عمر السوق والمنتدى.

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