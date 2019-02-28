عمرو طلعت يبحث مع وزير الاقتصاد الرقمي والبريد بـ كوت ديفوار سبل التعاون

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كلود إسحاق دي وزير الاقتصاد الرقمي والبريد في جمهورية كوت ديفوار سبل تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة المنعقد في برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري.



وبحسب بيان الوزارة اليوم، شهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وبحث التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.



وأكد الدكتور عمرو طلعت ، عمق العلاقات التي تربط مصر بأشقائها في القارة الأفريقية وحرص القيادة السياسية على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء الأفارقة وعقد المزيد من الشراكات التي تصب في مصلحة كافة الأطراف لتحقيق التنمية الشاملة لكافة شعوب القارة، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في البلدين في مجالات التدريب وصقل مهارات الشباب الأفريقي، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في مجال بناء المناطق التكنولوجية والمدن الذكية.



وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تنفيذ مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والإفريقي في مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية، وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة، حيث تستهدف المبادرة تدريب وتأهيل 10 ألاف شاب مصري وأفريقي على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 100 شركة ناشئة في هذه المجالات.



كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع نيكولاس هيوجي نائب رئيس شركة ايرباص العالمية ومسئول نمو الخدمات؛ تناول اللقاء استعراض فرص التعاون مع الشركة وبحث إمكانية إنشاء مركز للخدمات المشتركة للشركة في مصر.



كما تضمن اللقاء استعراض المزايا التنافسية لمصر كمقصد متميز لاستضافة هذه النوعية من المراكز ليس فقط للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا ولكن للعديد من الشركات العالمية في مختلف القطاعات حيث تم إلقاء الضوء على عدد من قصص النجاح في هذا الصدد وعرض نماذج لمراكز الخدمات المشتركة في مصر.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تييري بيليجرينو نائب رئيس شركة ديل اي ام سي DELL EMC لاستراتيجية الأعمال وحلول الحوسبة عالية الأداء وأنظمة البنية التحتية، وأحمد أسامة مدير الابتكار بالشركة.



وتم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك في مجال الحوسبة عالية الآداء وقد طالب الوزير الشركة بموافاته بدراسة متكاملة حول إنشاء مركز للحوسبة عالية الأداء في مصر تتضمن نماذج للاستخدامات في المجالات والتطبيقات المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، كما بحث الاجتماع توسيع حجم مركز الشركة للإبداع في مصر وزيادة عدد المهندسين المتخصصين في مجال الحوسبة عالية الأداء.



والتقى الدكتور عمرو طلعت مع بيتر نيل الرئيس التنفيذي لشركة امريكان تاور كوربوريشين في أفريقيا؛ تناول اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلي مع الشركة العالمية للتواجد في السوق المصري ، حيث تعد شركة امريكان تاور كوربوريشين American Tower Corporation شركة رائدة في مجال تشغيل وتطوير البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية.



كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع دارين تشو رئيس شركة zte بالشرق الأوسط وأفريقيا؛ تم خلاله بحث الخطط المستقبلية للشركة في مصر والتعاون مع الشركة العالمية في مجالات بناء القدرات، والتحول الرقمي والبنية التحتية.



جدير بالذكر أن شركة ZTE تعمل في مجال تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.



وزار اليوم، الدكتور عمرو طلعت ، مقر شركة سيسكو ببرشلونة CISCO Barcelona Co- Innovation Center وتم استعراض أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، واطلع على نموذج للمدن الذكية باستخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية، وناقش إمكانيه الاستفادة من نقل خبرات شركة CISCO العالمية في تطوير مراكز مشابهة في مصر، كما تفقد الوزير المركز الذي تم افتتاحه حديثا على هامش فعاليات مؤتمر سيسكو العالمي.