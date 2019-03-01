ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء،مشيرة إلى أنها تسير بصورة طبيعية .

ترشيحاتنا

بث مباشر.. اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

شاهد.. علماء يحاولون اكتشاف حفرة بليز الزرقاء الغريبة شرقي أمريكا

عاش هنا.. يوثق حكاية انتقال أبو ضحكة جنان لفيلا وسط البلد ليقدم أول سلسلة أفلام تحمل اسم صاحبها في السينما المصرية

الكيلو بـ 80 جنيها.. كيف نجح 3 شباب في خفض أسعار اللحوم بالمنوفية

تعرف على فوائد تناول البطاطس مسلوقة دون ملح يوميا

67% من قراء صدى البلد يتوقعون استعادة صلاح صدارة هدافي البريميرليج

اكتشاف نوع جديد من التوائم

صورة.. ننشر نموذج رسالة التموين لحذف غير المستحقين خلال مارس

ما لا تعرفه عن الأمير هاري.. اعتاد الذهاب للحانات ولقب بأمير الحفلات

المتهم بقتل شقيقه في الدرب الأحمر: طلبت منه فلوس عشان أشتري مخدرات فرفض وكنت عايز أعوره مش أموته.. وندمان على اللي عملته

الجامعة الروسية تعلن عن وظائف جديدة

انتقادات لسيدة أجرت عملية تجميل لقطتها بـ 25 ألف جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيدوس.. كعبة الحج لدى قدماء المصريين تنعش السياحة في سوهاج

شاهد.. أهالي ضحايا حادث قطار محطة مصر أمام مشرحة زينهم.. صور

إيهاب جلال يشارك في حفل تكريم اللاعبة أمنية حاتم.. صور

النيابة الإدارية: لا خلاف مع محاكم مجلس الدولة حول جزاءات الموظفين.. صور

سحب مثقوبة.. سعوديون يتداولون صورا مدهشة لظاهرة لم تحدث منذ 50 عاما.. شاهد

فيديو

الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين من طقس الأحد المقبل .. فيديو
بث مباشر.. اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
فيديوجراف| كتيبة ألمانية لإنقاذ فأر سمين
فيديوجراف| مسابقة ترامب لبناء أقوى جدار
سائق أنقذ طفلة من الاختطاف: استنجدت بي.. وعرضت حياتي للموت من أجلها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟