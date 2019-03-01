فوز برشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يمنحه رقما تاريخيا

يستضيف ريال مدريد، نظيره برشلونة، السبت المقبل، في مباراة الكلاسيكو، الثانية خلال 4 أيام، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر الدوري الإسباني.



وخسر ريال مدريد 0-3 على ملعبه، سانتياجو برنابيو، الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الغريم التقليدي برشلونة يمتلك سجلًا مميزًا على ملعب البرنابيو خلال الفترة الماضية.



وقالت الصحيفة إن برشلونة حتى عام 2003، لم يحقق سوى 13 انتصارا فقط في 74 زيارة لملعب البرنابيو.



ونوهت الصحيفة الى أن ريال مدريد خسر على ملعبه أمام برشلونة، 12 مرة في آخر 22 مباراة جمعت الفريقين.



وأوضحت الصحيفة أن فوز برشلونة في كلاسيكو الغد، سيجعله يعادل عدد الانتصارات التي حققها الفريق الكتالوني طوال تاريخه أمام ريال مدريد في البرنابيو.



وفي آخر 17 كلاسيكو جمع برشلونة مع مضيفه ريال مدريد، كان الفوز للبلوجرانا في 10 مرات، مقابل 4 انتصارات لأصحاب الأرض، والتعادل 3 مرات.



وفي الوقت الذي يوصف فيه ملعب البرنابيو، بأنه "حديقة ميسي"، نظرًا لنجاح البرغوث في الانتصار 11 مرة أمام الملكي، يعتبر راموس أكثر لاعب في تاريخ الميرينجي خسارة على ملعبه أمام برشلونة بواقع 11 هزيمة.



وإذا نجح برشلونة في الفوز بكلاسيكو الغد، ستكون هذه المرة الأولى للبلوجرانا منذ 87 عامًا، التي يتقدم فيها الفريق الكتالوني في عدد الانتصارات على ريال مدريد.



ويمتلك برشلونة، في آخر 15 عامًا، انتصارات لا تنسى أمام ريال مدريد على ملعب البرنابيو، مثل الفوز (6-2) في موسم 2008-2009، و(3-1) في موسم 2011-2012، و(4-3) في موسم 2013-2014، و(4-0) في موسم 2015-2016، و(3-0) في موسم 2017-2018.



ويتفوق برشلونة معنويًا قبل الموقعة المرتقبة، رغم المشكلات التي أقر بها مدربه إرنستو فالفيردي، الذي أكد حاجة الفريق لعدم فقدان الكرة في وسط الملعب، كما حدث كثيرًا في موقعة الإياب بكأس الملك.