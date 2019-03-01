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محافظات

محافظ سوهاج يطالب برفع الإشغالات بميدان الشهيد

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:26 م
محافظ سوهاج يطالب
محافظ سوهاج يطالب برفع الإشغالات بميدان الشهيد
خالد رياض
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عقب صلاة الجمعة اليوم أعمال التوسعة والإنشاءات بمشروع الكورنيش الغربي، مطالبا بسرعة الإنتهاء منه في المواعيد المحددة لما يمثله من مشروع حيوي هام وسياحي لأبناء المحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد الشوارع الداخلية لمدينة سوهاج لافتًا الى أنه وجه رئيس حي شرق بتنفيذ إزالة إحدى المبانى التي لم تزال وقد صدر لها قرار إزالة، كما وجه بمراجعة رخصة عدد من المباني للتحقق من عدم مخالفتها، مشددًا على تطبيق القانون بقوة.

وأضاف الدكتور محمد التوني أن المحافظ وجه بإزالة بعض الاعلانات المخالفة بحي غرب، بالإضافة الى توجيه وكيل وزارة الري بالمحافظة بتطهير مأخذ محطة مياه غرب سوهاج.

كما تفقد "الأنصاري" ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض وشارع المخبز الآلي، حيث وجه بتنفيذ حملة لرفع الإشغالات والتعديات وتنظيف الشوارع بمحيط الميدان وشارع المخبز، وتفقد المحافظ امتداد شارع سيالة أولاد نصير، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة وتوفير الخدمات والمرافق للمواطنين .

ووجه محافظ سوهاج، رئيس مركز ومدينة أخميم بتسهيل اجراءات تركيب المرافق بالعقار الخاص لأحد المواطنين بعد أن استوقفه خلال الجولة اليوم واشتكى من تعثر الإجراءات لفترة طويلة.

يذكر أن محافظ سوهاج قد قام بحملة مفاجئة الجمعة الماضية على أحياء شرق وغرب سوهاج لمتابعة أداء الأحياء والمراكز في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، ووجه بعدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع النظافة بتلك الأحياء.

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