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ديني

نصائح قالها الرسول للشباب والفتيات المقبلين على الزواج.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:58 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، إن الدين علمنا أن نختار بشكل صحيح قبل الإقدام خطوة نحو الزواج؛ حتى لا تحدث مشاكل وخلافات بسبب طبائع الزوجين بعد فترة من الارتباط.

وأضاف وهدان خلال لقائه على فضائية " الناس": هذا الحديث رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنْ النَّبِيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

واختتم حديثه: لكل مقبل على الزواج يعلمنا النبي- صلى الله عليه وسلم-، أن يظفر بذات الدين؛ لأن الجمال سيذهب والمال والمناصب والنسب كل ذلك سيزول، لكن مع الدين؛ سيكون هناك كرم كبير، ويكون الزوجان قلبهما في قلب بعض، ولن يتدخل الشيطان بينهما.

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