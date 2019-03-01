طوارئ بالمستشفى الجامعي لاستقبال حالات ناصر المركزي ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إعلان حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي لاستقبال الحالات المرضية والحرجة من مستشفى ناصر المركزي.



وكشف رئيس الجامعة، عن خطة طوارئ شملت رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية والرعاية المركزة وغرف العمليات إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفريق التمريض على مدار اليوم ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.



ووجه "حسن" بقبول ودخول كل الحالات المرضية من بني سويف والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات الجراحية أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.