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رياضة

شوط أول سلبي في ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:33 م
صدى البلد
القسم الرياضي
انتهي الشوط الأول من مواجهة فريق الاتحاد السعودي والأهلي بالتعادل السلبي في "ديربي جدة" والذي يقام على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للأندية المحترفة.

ودخل فريق الاتحاد المباراة بقوة حيث قام بتهديد أول عن طريق الصربي بريجوفيتش في الدقيقة ال5.

وخلال الدقيقة 17، سدد لاعب الأهلي دجانيني تافاريس تسديدة خطيره لكنها تعلو مرمى حارس الاتحاد فواز القرني.

وفي الدقيقة 29 أطلق اللاعب فهد المولد تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الأهلي يتصدى لها الحارس محمد العويس ويبعدها عن مناطق الخطورة.

وسدد لاعب الأهلي عبد الفتاح العسيري تسديدة قوية في الدقيقة 36 داخل منطقة جزاء الاتحاد تعلو مرمى الحارس فواز القرني.

ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.

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