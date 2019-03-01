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رياضة

بعد تعافيه.. حجازي أساسيًا في مواجهة ويست بروميتش أمام ليدز يونايتد

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:43 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
القسم الرياضي
يلتقي فريق ويست بروميتش ومضيفه ليدز يونايتد في قمة من قمم دوري الدرجة الأولي الإنجليزي، في العاشرة إلا الربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الـ"تشامبيونشيب".

ويدخل نجم المنتخب المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لويست بروميتش، اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في اللقاء الماضي بالدوري أمام شيفيلد يونايتد.

وإليكم تشكيل ويست بروميتش:

جونستون، هولجيت، داوسون، أحمد حجازي، أدرابيويو، ليفيمور، باري، هاربار، روبنسون كانو، جايلي، رودريجيز.

ويحتل فريق ويست بروميتش، المركز الرابع برصيد 60 نقطة، في حين يتواجد ليدز يونايتد في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

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