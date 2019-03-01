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خالد عكاشة: مصر تواجه حلفا عدائيا موجهًا ضد أي تقدم تحرزه

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:59 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن الحرب التي تشن ضد مصر، معقدة، خاصة وأن ساحة القتال "غير معلومة".

وأضاف "عكاشة" في "ندوة TeN"، مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، أن هناك حلفا عدائيا يتشكل ضد الدولة المصرية، ومرتبط بتقدمها، وتحقيق مجموعة من الخطوات الناجحة، ويريد ضرب كل خطوة نخطوها نحو المستقبل.

وأشار إلى أن الحرب التي تتعرض لها مصر، بدأت منذ 30 يونيو، داعيا الجميع للتكاتف في مواجهة ما تتعرض له الدولة.

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